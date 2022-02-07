На экспертно-криминалистическую группу возложена большая задача - Багдагуль Туменбаева о расследовании событий трагического января
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Криминалист Багдагуль Туменбаева служила в органах внутренних дел в 1978-2002 года. Сейчас на заслуженном отдыхе. Корреспонденту МИА «Казинформ» майор в отставке высказала свое мнение касательно январских беспорядков.
Багдагуль Туменбаева всю свою жизнь посвятила сфере криминалистики. По её словам, январские события никого не оставили равнодушным.
«Январские события, произошедшие месяц назад в Алматы, стали для казахстанцев большим испытанием. У народа, вышедшего на мирное шествие, были чистые намерения. Только молодежь, кажется, попала в ловушку провокаторов. Они нападали на солдат и полицейских. Сколько молодых жизней ушло. В связи с этим у меня болит сердце», - говорит Багдагуль Туменбаева.
По её мнению, уголовное дело в отношении арестованных должно быть расследовано детально.
«По официальным данным, возбуждено более двух тысяч уголовных дел. Это масштабная работа. Груз, возложенный на экспертно-криминалистическую группу, является очень тяжелым. Криминалисты должны провести всестороннее расследование. Современные технологии имеют большие возможности, что способствует быстрому и четкому раскрытию любых преступлений», - говорит майор в отставке.
Кроме того, она отметила, что сегодня в обществе изменилось отношение к сотрудникам правоохранительных органов.
«Полицейский - это защита народа. Большая заслуга сотрудников полиции в раскрытии преступлений, обеспечении безопасности. Однако в современном обществе отношение к работникам этой сферы изменилось. Население видит в полиции угрозу, а не защиту. Особенно молодёжь. Одним из доказательств этого является проявление массовых беспорядков в Алматы. На улице хулиганы избивали полицейских и срывали с них погоны. Я думаю, что сейчас органам внутренних дел необходима реформа», - подытожила спикер.
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