20 Мая 2022 23:40

На экс-акима города Кульсары завели уголовное дело

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские завели уголовное дело на бывшего акима города Кульсары Каржау Шаргабаева. Дело было возбуждено после опубликования в социальных сетях видео, на котором экс-аким снят с предположительно наркотическим веществом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области в социальных сетях обсуждается видео, на котором снят экс-аким города Кульсары Жылыойского района Каржау Шаргабаев с пакетиком неизвестного порошкообразного вещества белого цвета. Автор видео поясняет, что вещество является наркотическим средством. После публикации этого видео в Facebook экс-аким опубликовал видеообращение. Каржау Шаргабаев сказал, что неизвестные в селе Томарлы избили его, забрали телефон, пригрозили и записали все на видео.

«По факту незаконной перевозки наркотических средств зарегистрировано уголовное дело по ст.296 ч.2 УК РК. Устанавливается местонахождение жителя Жылыойского района, 41-летнего Шаргабаева Қаржау Сагынбаевича. Также в отношении неизвестных лиц зарегистрировано уголовное дело по ст.293 ч.2 п.1 УК», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Атырауской области.

Видео, где в соцсетях фигурирует экс-аким с пакетиком, якобы, наркотического вещества, не первое. Ранее в социальных сетях распространилось видео с Каржау Шаргабаевым, находящимся в пьяном виде.