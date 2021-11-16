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На Экибастузской ГРЭС-1 завершены ремонтные работы

16 Ноября 2021 10:20
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На Экибастузской ГРЭС-1 завершены ремонтные работы

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На Экибастузской ГРЭС-1 полностью завершена ремонтная кампания с включением в сеть энергоблока №7 и успешным прохождением комплексных испытаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Энерго».

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В настоящее время крупнейшая в Казахстане тепловая электростанция работает в 7-блочном режиме. При установленной мощности 3 500 МВт и располагаемой мощности 3 447 МВт, Экибастузская ГРЭС-1 ежесуточно несет среднюю нагрузку 3 400 - 3 450 МВт.

Станция выполнила годовой план по объему выработки электроэнергии. По состоянию на 15.11.2021 г. при плане 19,2 млрд. кВтч ГРЭС-1 произвела 19,4 млрд. кВтч. Прогнозный объем выработки может составить по итогам года порядка 22 млрд. кВтч.

На Экибастузской ГРЭС-2 к данному времени объем произведенной электроэнергии составляет 5,7 млрд. кВтч или 98% от планового значения на 2021 г. На станции продолжаются ремонтные работы на энергоблоке №2 со сроком завершения 27 ноября 2021 года. На сегодня ГРЭС-2 работает в одноблочном режиме с текущей нагрузкой 460 МВт.

Напомним, АО «Самрук-Энерго» ведет реализацию важнейших инвестиционных проектов в энергетике страны, в их числе – работы по восстановлению энергоблока №1 номинальной мощностью 540 МВт на Экибастузской ГРЭС-1 и строительство нового, третьего, энергоблока мощностью 636 МВт на Экибастузской ГРЭС-2. Проекты Самрук-Энерго увеличат мощность Экибастузских ГРЭС на 1176 МВт.

По оценке экспертов компании, в условиях сложившихся высоких темпов прироста потребления электрической энергии в Казахстане, успешная реализация данных проектов значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей за счет создания резервов электрической мощности.

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» – крупнейшая в Казахстане конденсационная электрическая станция с установленной мощностью 4000 МВт и располагаемой мощностью 3500 МВт, оборудована 8 энергоблоками по 500 МВт каждый.

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» - тепловая электрическая станция установленной мощностью 1000 МВт, в составе два энергоблока по 500 МВт.

Электроэнергетический холдинг АО «Самрук-Энерго», 100% акций которого принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына», создан в 2007 году. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Богатырь Комир», АО «Алматинские электрические станции», АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС» и др.


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#ФНБ «Самрук Казына»   #Энергетика   #Павлодарская область  
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