На эффективность никак не повлияло – разработчик, получивший второй компонент вакцины на 35 день
«Я получил первую вакцину собственного производства в начале марта. Потом была длительная командировка. На 21 день меня не было в Казахстане. Было легкое недомогание. Второй компонент получил на 35 день. На эффективность никак не повлияло», - отметил генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон.
Ранее он прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозами вакцины.
Сергей Барон также рассказал о том, как на базе Карагандинского фармацевтического завода производилась вакцина «Спутник V». Как только специалисты убеждаются в том, что произведенный продукт соответствует всем критериям, подают на регистрацию в Министерство здравоохранения пакет документов. Так была зарегистрирована вакцина Карагандинского фармацевтического комплекса.