На эффективность не повлияло – разработчик, получивший второй компонент вакцины на 35 день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон получил первый компонент вакцины «Спутник V» в начале марта. Вторым компонентом привился на 35 день. По его словам, на эффективность это никак не повлияло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я получил первую вакцину собственного производства в начале марта. Потом была длительная командировка. На 21 день меня не было в Казахстане. Было легкое недомогание. Второй компонент получил на 35 день. На эффективность никак не повлияло», - отметил генеральный директор Карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон.

Ранее он прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозами вакцины.

Сергей Барон также рассказал о том, как на базе Карагандинского фармацевтического завода производилась вакцина «Спутник V». Как только специалисты убеждаются в том, что произведенный продукт соответствует всем критериям, подают на регистрацию в Министерство здравоохранения пакет документов. Так была зарегистрирована вакцина Карагандинского фармацевтического комплекса.