На единый рынок нефтепродуктов планируют перейти страны ЕАЭС к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К 2025 году страны ЕАЭС планируют перейти на единый рынок нефтепродуктов. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если сравнить с Российской Федерацией, то у них цена (на бензин) складывается в районе 250 тенге за литр, в Казахстане примерно 160 тенге. Разница во многом формируется за счет налогов на акцизы и НДС. Они составляют 65% в структуре разницы», - сказал Асет Магауов, отвечая на вопросы.

Вице-министр пояснил, что при переходе на общий рынок решение внутренних вопросов налогообложения остается с каждым государством.

«Если мы не поднимем налог на акцизы и НДС, то у нас также будет сохраняться разница цен на АЗС», - добавил Асет Магауов.

Ранее вице-министр отметил, что цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются (государственное регулирование цен отменено: с 2015 года на бензин; с 2016 года на дизельное топливо) и определяются рынком на основе спроса и предложений. В Казахстане существует несколько факторов, которые влияют на колебания цен на ГСМ: ценообразование на рынках сопредельных государств и Казахстана, а также неконтролируемый переток в областях, граничащих с соседними странами.