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На двух участках автодороги Екатеринбург - Алматы ограничили движение

26 Февраля 2020 14:41
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На двух участках автодороги Екатеринбург - Алматы ограничили движение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на двух участках автодороги Екатеринбург - Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

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В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на участках:

1. Екатеринбург - Алматы, км 1504-1610, Караганда - Аксу (для грузового и общественного транспорта)

2. Екатеринбург - Алматы, км 1610-1854 Аксу – Аюлы - Балхаш

По всей республике работают 690 единиц техники.

АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений.


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Ключевые слова: Транспорт, Дороги,
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