На двух трассах Казахстана ограничено движение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На двух трассах на востоке и юго-востоке Казахстана закрыто или ограничено автомобильное движение из-за погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

В связи с ухудшением погодных условий на автодороге «Ушарал-Достык» км 84-184 (Коктума-Достык) и на автодороге Омск-Майкапчагай км 756-906 (Семей-Калбатау) ограничено движение для грузового и общественного транспорта.

А на автодороге «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница Российской Федерации» км 15-123 (поворот на поселок Глубокое-граница Российской Федерации) ограничено движение для всех видов транспорта.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру 1403, +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 744 47 77.