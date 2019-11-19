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На двух дорогах в Восточном Казахстане ограничено движение транспорта

19 Ноября 2019 17:13
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На двух дорогах в Восточном Казахстане ограничено движение транспорта

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На двух дорогах в Восточном Казахстане ограничено движение транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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В Восточно-Казахстанской области с 13:30 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового

и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» (15-105 км, село Белоусовка - город Риддер).

С 16:00 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения

«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (15-123 км, поселок Глубокое - граница РФ).

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Транспорт, Погода,
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