На двух дорогах в Восточном Казахстане ограничено движение транспорта
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На двух дорогах в Восточном Казахстане ограничено движение транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Восточно-Казахстанской области с 13:30 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового
и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» (15-105 км, село Белоусовка - город Риддер).
С 16:00 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения
«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (15-123 км, поселок Глубокое - граница РФ).
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