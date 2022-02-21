На дворе весна - алматинцев радует теплая погода
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцев погода радует теплыми солнечными днями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Предвесенняя погода радует не только горожан, но и растения. Уже слышны пение птиц и звуки ручья. А деревья потихоньку готовятся распустить почки.
В центре города, проходя мимо скульптуры Нургисы Тлендиева, невольно проигрываешь в памяти мелодию весны.
Погода повышает настроение горожанам. В такие дни не обойтись без прогулок.
По прогнозам синоптиков, в третьей декаде февраля в Алматы ожидается постепенное повышение температуры.
«В конце февраля температура воздуха потеплеет в дневное время до 5 градусов тепла. И основной снег растает только в этот период, то есть в конце текущего месяца», - сообщили метеорологи.
По прогнозу «Казгидромета», плюсовая температура в южной столице сохранится в ближайшие 10 дней.
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