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На две части могут разделить Атырау

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июня 2023, 15:24
На две части могут разделить Атырау Фото: wikipedia.org

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Атырауской области Серик Шапкенов заявил, что город Атырау могут разделить на две части в связи с ростом населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серику Шапкенову задали вопрос о том, рассматривает ли акимат возможность разделения Атырау на два района из-за роста населения города.

Глава региона заявил, что данный вопрос рассматривается.

«У нас есть утвержденный постановлением Правительства план развития Атырау. Согласно плану, когда население растет, то в соответствии с этим должно быть определено административно-территориальное устройство. Как раз мы рассматриваем. У нас есть река Урал, она разделяет город на две части, по этим моментам есть определенное видение, как мы можем разделить город на две части», - сказал Серик Шапкенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Аким заверил, что в этом вопросе будет учтено мнение населения.

«Разделив, мы не должны создавать неудобства для населения. Когда у нас будет видение по границам, мы этот вопрос обязательно вынесем на обсуждение», - подчеркнул Серик Шапкенов.


Атырауская область   Акимат   Регионы Казахстана   Атырау  
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