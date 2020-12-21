Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

На два трлн тенге выросли пенсионные накопления в ЕНПФ с начала года

Автор:  
Данияр Дауталиев
21 Декабря 2020, 14:27
На два трлн тенге выросли пенсионные накопления в ЕНПФ с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ выросли почти на 2 триллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 декабря 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,7 триллионов тенге. С начала текущего года года сумма увеличились на 1,9 трлн тенге или на 18%», - сообщили в пресс-службе фонда.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,4 трлн тенге.

Важно отметить, что с 1 января 2020 года по состоянию на 1 декабря на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,13 трлн тенге чистого инвестиционного дохода, что на 531 млрд тенге (рост 88%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 декабря 2020 года составило 11,6 млн единиц.

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 958,8 млрд тенге, что превысило показатели за 11 месяцев 2019 года на 75,8 млрд или 9%.


Экономика   ЕНПФ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом