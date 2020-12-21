На два трлн тенге выросли пенсионные накопления в ЕНПФ с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ выросли почти на 2 триллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 декабря 2020 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 12,7 триллионов тенге. С начала текущего года года сумма увеличились на 1,9 трлн тенге или на 18%», - сообщили в пресс-службе фонда.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,4 трлн тенге.

Важно отметить, что с 1 января 2020 года по состоянию на 1 декабря на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 1,13 трлн тенге чистого инвестиционного дохода, что на 531 млрд тенге (рост 88%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 декабря 2020 года составило 11,6 млн единиц.

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 958,8 млрд тенге, что превысило показатели за 11 месяцев 2019 года на 75,8 млрд или 9%.