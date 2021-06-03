КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На два млн тенге обманул мошенник жительницу Кызылорды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Житель областного центра обманул хозяйку дома и забрал у нее свыше двух миллионов тенге под предлогом, что сделает лестницу дома. Однако с прошлого года до сегодняшнего дня мужчина не выполнил свои обязательства и не провел соответствующую работу.

По заявлению сотрудники департамента полиции Кызылординской области провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате стражи порядка задержали подозреваемого, который признался в содеянном.

По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 «Мошенничество» УК Республики Казахстан. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

