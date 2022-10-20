На два миллиона тенге обманула знакомая жительницу Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жительница Жамбылской области обманула знакомую на два миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Тараза обратилась 35-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что ее знакомая под предлогом помочь в приобретении квартиры в одном из микрорайонов города, путем обмана и злоупотребления доверием, завладела ее деньгами в сумме 2 млн тенге. Однако ни новой жилплощади, ни возврата денег она так и не дождалась.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя жительница Жамбылской области. Задержанная дала признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до тысячи МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.