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    21:37, 12 Июль 2021 | GMT +6

    На два миллиона тенге обманула мошенница жительницу Кызылорды

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На два миллиона тенге обманула мошенница жительницу Кызылорды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Жительница района обманула знакомую под предлогом, что поможет приобрести жилье в городе и взяла у нее два миллиона тенге, но с января до сегодняшнего дня она так и не выполнила свои обязательства. В связи с этим, потерпевшей пришлось обратиться в полицию. По заявлению сотрудниками отдела полиции Шиелийского района департамента полиции Кызылординской области провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемую. Женщина во всем призналась. В отношении нее избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении». По факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Республики Казахстан.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область
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