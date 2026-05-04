На два месяца вводят ограничения на трассе «Астана — Караганда — Алматы» в Алматинской области

Участок дороги закроют из-за ремонта с 12 мая по 12 июля текущего года. Объезд будет организован ежедневно с 06:00 до 20:00 часов по дороге-дублеру, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В «ҚазАвтоЖол» сообщили, что ограничение планируется в рамках среднего ремонта автодороги KAZ01 «Астана — Караганда — Алматы». На месте будут проводиться строительные работы на участках 1121–1186 км и 1194–1209 км.

— В связи с этим с 12 мая по 12 июля текущего года ежедневно с 06:00 до 20:00 будет временно закрыт участок Күрті — Шабыт на отрезке 1121–1177 километра. Движение автотранспорта на период проведения работ будет организовано по объездной дороге, — сказано в сообщении.

В «ҚазАвтоЖол» попросили водителей заранее планировать маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к проводимым работам.

