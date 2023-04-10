На два месяца перекроют участок улицы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжится реконструкция улицы Горького. С 10 апреля закроют участок от Партизанской до Исмаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, участок протяженностью примерно в полкилометра будут реконструировать до 10 июня. Все это время он будет закрыт для движения. Проехать смогут только проживающие в домах, расположенных на указанном отрезке улицы.

Изменится схема движения городского автобусного маршрута №16 «Рабочий поселок – село Тепличное». Двигаться он теперь будет по Жабаева.

Реконструкцию улицы Горького начали в прошлом году. Тогда местные власти обещали, что будут закрывать ее поквартально. По проекту предусмотрено расширение проезжей части улицы до 15 метров, устройство тротуаров, правоповоротных съездов, закрытой ливневой канализации, установка опор освещения, остановочных павильонов и дорожных знаков, посадка деревьев.

Всего в этом году на ремонт дорог в Петропавловске выделили пять млрд тенге. На эти средства обещают привести в порядок 18 улиц.