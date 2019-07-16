На два месяца арестовали подозреваемого в убийстве костанайского боксера

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае подозреваемого в убийстве мужа своей сестры боксера Аслана Муканова арестовали на 2 месяца. Суд санкционировал меру пресечения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Костанайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СО ОП Костанайского района старшего лейтенанта полиции А.В. Рогожиной, согласованное с прокурором Костанайского района Р.А. Каримовым о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении А. Муканова»,- сообщает облсуд.

Аслан Муканов подозревается убийстве, то есть противоправном умышленном причинении смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Ранее сообщалось о том, что сотрудниками отдела полиции Костанайского района раскрыто убийство по «горячим следам». Задержать преступника удалось благодаря слаженным действиям полиции и помощи гражданского лица

Позже в полиции озвучили некоторые подробности задержания подозреваемого в убийстве боксера.