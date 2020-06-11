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На два года осужден за хищения экс-директор столичного детсада
11 Июня 2020 14:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице бывший директор и бухгалтер детского сада осуждены за хищения бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
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«5 июня приговором суда №2 района «Байқоңыр» города Нур-Султан в хищении бюджетных средств на общую сумму 2 837 759 тенге признаны виновными и осуждены: к 2 годам лишения свободы - бывший директор КГУ «Комплекс «Детский сад - начальная школа» акимата г.Нур-Султан Жұмабай Т.А. и к 3 годам ограничения свободы бывший главный бухгалтер этого учреждения Турганбаева К.М.», - говорится в сообщении.
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