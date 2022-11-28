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На древнюю могилу наткнулись нефтяники близ Актау

28 Ноября 2022, 10:17
На древнюю могилу наткнулись нефтяники близ Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Захоронение обнаружили рабочие с месторождения Дунга. По словам нефтяников, во время рабочего процесса на территории месторождения в Тупкараганском районе была найдена древняя могила. В настоящее время она огорожена лентой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Захоронение находится в 30-40 метрах от проезжей части. На 36-м километре автодороги Актау - Форт-Шевченко нужно повернуть налево в сторону моря. Там будет расположен полевой офис нефтяников и рядом раскопанная траншея, у которой и нашли древнюю могилу.

- Надеемся, что эта находка поможет нашим археологам в их исследованиях, - отметили рабочие.


Фото: lada.kz

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