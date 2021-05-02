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На дороги Караганды вышли новые автобусы саранского завода

Автор:  
Агата Мухамеджанова
2 Мая 2021, 03:00
На дороги Караганды вышли новые автобусы саранского завода

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 24 новых автобуса марки «Yutong», собранных на заводе в Сарани «QazTehna», вышли на маршруты в Караганде. Они соответствуют всем современным требованиям и экологическому классу Евро-5. Оборудованы пандусами и площадками для инвалидов-колясочников, местами для матерей с детьми. Каждый автобус оснащён кондиционером. Вместимость – 51 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Транспортные средства ТОО «Таксокомбинат-1» смогло закупить благодаря программе льготного лизинга. Один автобус обошёлся в 37 млн тенге.

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Теперь парк компании-перевозчика обновлён на 25%. Средний возраст автобусов снизился с 8 до 5 лет.

«В первую очередь автобусы пойдут по маршрутам №01 и 30. Также мы обслуживаем линии №7, 013, 28, 31. Автобусы уже подготовлены под систему электронного обилечивания», – рассказал директор ТОО «Таксокомбинат-1» Алексей Пен.

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На сегодня предприятие обслуживает шесть городских и один пригородный маршрут. Всего в его арсенале 95 автобусов.

На презентации общественного транспорта побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он оценил качество сборки автобусов и уровень их удобства для пассажиров. По его словам, в течение 2–3 лет по максимуму будет обновлён общественный транспорт в Караганде, Темиртау, Сарани и Жезказгане.

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«В этом году 15 новых автобусов будут курсировать по Сарани. Сейчас ожидаем поставку 30 новых автобусов в Жезказган. Их соберут в Сарани. Параллельно будем идти по межрайонным и внутриобластным рейсам», – пообещал глава региона.

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Также в июне ожидается поставка 16 новых автобусов для карагандинского перевозчика ЧУ «Рейс».


Карагандинская область   Акимат   Промышленность   Экономика   Транспорт  
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