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На дорогах ВКО вновь появились полицейские машины-муляжи
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейскими батальона патрульной полиции ДП ВКО установлены переносные макеты машин патрульной полиции и билборды на аварийно-опасных и ремонтируемых участках автомобильных дорог региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yk.kz.
Макеты-муляжи автомобилей патрульной полиции выполнены детально точно и издалека выглядят как настоящие. Это дает водителю автомашины повод снизить скорость на самых опасных участках загородных трасс.
Билборд - это щит большого размера для размещения наружной рекламы, устанавливаемый вдоль трасс. В нем патрульные полицейские разместили текст призыва, фразу, обращенную к водителю автотранспорта с целью принятия безопасного действия при движении.
За 9 месяцев текущего года в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано более 760 дорожно-транспортных происшествий, из них в 238 случаях причиной послужило превышение установленной скорости. Используя в работе наглядную агитацию, ДП ВКО призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.
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