РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:00, 03 Март 2021 | GMT +6

    На дорогах в семи регионах Казахстана введено ограничение для большегрузов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог после зимы. С 1 марта такие правила действуют на трассах в 7 областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангыстауская и Туркестанская области входят в так называемую «пятую дорожно-климатическую зону». Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля.

    Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.

    С 23 марта по 1 мая данные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!