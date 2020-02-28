На дорогах в семи областях РК ограничено движение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 16 участках протяженностью 2 231 км. Это 8,9% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».
1. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426
2. Екатеринбург – Алматы, км 856-1006 СКО - Атбасар
3. Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, км 16-235 Нур-Султан - Шидерти
4. Нур-Султан - Кабанбай батыра – Киевка - Темиртау, км 16-51 Нур-Султан - Карагандинская область
5. Жаксы – Есиль - Бузулук, км 64-82 Есиль - Бузулук
6. Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068, Калбатау – К. Кайсенов
7. Алматы-Усть-Усть-Каменогорск км 780-967, Аягоз – Калбатау
8. Усть-Каменогорск – Риддер – РФ, км 15-105 Белоусовка - Риддер
9. Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Керней – Ботакара, км 231-324 Ботакара - Павлодарская область
10. Кызылорда – Павлодар, км 970-1135 Караганда - Павлодарская область
11. Нур-Султан - Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км 101-266 Темиртау - Акмолинская область
12. Кызылорда – Павлодар, км 1000-1066, Кушокы - Молодежный
13. Екатеринбург - Алматы, км 1504-1854 Караганда - Балхаш
14. Екатеринбург – Алматы, км 729-856 Костанайская область – Акмолинская обл.
15. Жезказган – Петропавловск, км 595-701 Акмолинская область - Новоишимское
16. Булаево – Возвышенка – Рощинское, км 0-228
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