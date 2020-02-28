На дорогах в семи областях РК ограничено движение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в семи областях на 16 участках протяженностью 2 231 км. Это 8,9% всех автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

1. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426

2. Екатеринбург – Алматы, км 856-1006 СКО - Атбасар

3. Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, км 16-235 Нур-Султан - Шидерти

4. Нур-Султан - Кабанбай батыра – Киевка - Темиртау, км 16-51 Нур-Султан - Карагандинская область

5. Жаксы – Есиль - Бузулук, км 64-82 Есиль - Бузулук

6. Алматы - Усть-Каменогорск, км 971-1068, Калбатау – К. Кайсенов

7. Алматы-Усть-Усть-Каменогорск км 780-967, Аягоз – Калбатау

8. Усть-Каменогорск – Риддер – РФ, км 15-105 Белоусовка - Риддер

9. Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Керней – Ботакара, км 231-324 Ботакара - Павлодарская область

10. Кызылорда – Павлодар, км 970-1135 Караганда - Павлодарская область

11. Нур-Султан - Кабанбай батыр – Нура – Темиртау, км 101-266 Темиртау - Акмолинская область

12. Кызылорда – Павлодар, км 1000-1066, Кушокы - Молодежный

13. Екатеринбург - Алматы, км 1504-1854 Караганда - Балхаш

14. Екатеринбург – Алматы, км 729-856 Костанайская область – Акмолинская обл.

15. Жезказган – Петропавловск, км 595-701 Акмолинская область - Новоишимское

16. Булаево – Возвышенка – Рощинское, км 0-228

По всей республике работает 694 единицы техники.