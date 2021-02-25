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    19:29, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    На дорогах трех областей Казахстана введено ограничение движения

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    24 февраля в 18:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр.РФ» км. 105-123, уч. г. Шемонаиха - гр.РФ.

    24 февраля в 18:30 в Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 1240-1357, уч. гр. Актюбинской обл. - г.Аральск.

    24 февраля в 18:45 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий Кызылординской области (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 1153-1240, уч. пов. на с.Иргиз-гр.Кызылординской обл.


    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Кызылординская область Транспорт Актюбинская область
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