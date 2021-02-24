На дорогах СКО и Акмолинской области ограничено движение для транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На дорогах Северо-Казахстанской и Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

24 февраля в 15:15 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 341-473, уч. гр. Акмолинской обл. - г. Петропавловск.

24 февраля в 15:15 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 304-341, г. Кокшетау - гр. Северо-Казахстанской обл.

Напомним, на большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на севере страны ночью местами сильный снег, на юге, юго-востоке, днем на востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков.