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    16:28, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    На дорогах СКО и Акмолинской области ограничено движение для транспорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На дорогах Северо-Казахстанской и Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    24 февраля в 15:15 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 341-473, уч. гр. Акмолинской обл. - г. Петропавловск.

    24 февраля в 15:15 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан - Петропавловск» км. 304-341, г. Кокшетау - гр. Северо-Казахстанской обл.

    Напомним, на большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на севере страны ночью местами сильный снег, на юге, юго-востоке, днем на востоке пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Акмолинская область
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