На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии

СТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов сообщил, что в Министерстве обороны Казахстана принимают меры для безопасного прохождения срочной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не думаю, что на дорогах более опасно, чем в Вооруженных силах. Для участников дорожного движения опасности не меньше. На дорогах гибнет больше людей, чем в Вооруженных силах. Здесь я не думаю, что есть такой страх. У нас очень много программ. Есть «служба глазами родителей», приезжают родительские комитеты, смотрят на то, как живут», - сказал он в кулуарах заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.

Также вице-министр рассказал о системе «напарник». У каждого солдата есть друг и товарищ, они наблюдают друг за другом. Благодаря этой практике удалось выявить четыре попытки суицида. В каждом расположении ведется круглосуточное видеонаблюдение за личным составом. В воинских частях есть психологи, которые проводят постоянную работу по психологическому наблюдению за военнослужащими срочной службы и проводят анкетирование.

С прошлого года, как отметил Султан Камалетдинов, солдатам разрешается связываться с родителями по видеосвязи. Каждый командир подразделения имеет свой чат с родителями и может напрямую с ними общаться. Существуют солдатские комитеты внутри каждого подразделения и общественные организации, связанные с комитетом солдатских матерей, которые осуществляют контроль, к примеру, при приготовлении пищи.

Вице-министр считает, что драки среди детей и подростков наблюдаются по всему Казахстану. Что касается дедовщины, то, по его словам, сейчас подразделения комплектуются одним призывом.

«Уважение соответствующее есть. Уважение к тому, кто старше по званию, больше служил – прописано даже в нашем уставе. Дедовщина – казарменное хулиганство. В мужском коллективе конфликты бывают. Наверное, мужчина на то и мужчина, что он должен отстоять свое достоинство, свою семью и Родину», - заключил Султан Камалетдинов.

Ранее сообщалось, что с начала года зарегистрировано два факта суицида среди военнослужащих-срочников из-за неразделенной любви и недопонимания с родителями.