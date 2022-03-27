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    13:42, 27 Март 2022 | GMT +6

    На дорогах Костанайской области продолжаются спасательные работы

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области за прошедшие сутки спасли 175 человек, эвакуировали двух больных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    Подразделения ДЧС участвовали в 6-ти спасательных операциях на территории Карасуского, Амангельдинского и Житикаринского районов, а также вблизи г. Аркалыка.

    «26 марта в 14:02 сотрудники ОСО ДЧС доставили больного из зимовки в 25 километрах от села Жалгыстал в больницу города Аркалыка. Мужчине, 1967 года рождения, работнику крестьянского хозяйства потребовалась экстренная медицинская помощь»,- прокомментировали в департаменте.

    В тот же день из Костаная спасатели выехали в село Теректы Карасуского района для транспортировки ребенка, 2006 года рождения, получившего травму плеча. В 17:05 больного привезли в больницу села Октябрьский.

    «Во второй половине дня спасатели подоспели на помощь 99 гражданам, в том числе 20-ти детям, застрявшим на трассе Аркалык-Державинск. Их развезли в ближайшие населенные пункты,- рассказали в ведомстве. — В селе Фурманово 50 человек разместили в пункте обогрева – местной школе и в частных домах у родственников, остальных 49 - в городе Аркалыке».

    Также в 19:40 на трассе Костанай-Жолдама, в районе села Дамды из снежных заносов были спасены и доставлены в село Уштугай 14 человек, из них 3 детей.

    Позже спасатели выехали на помощь людям, оказавшимся в снежном плену на участке трассы Аркалык – Амантогай, в районе села Мирное. 57 спасенных привезли в 21:25 в Аркалык.

    «На автодороге областного значения Житикара-Муктыколь в 70 километрах от города Житикара застряла легковушка с пятью пассажирами. В 23:00 сотрудники ДЧС отбуксировали машину на очищенный участок дороги, после чего спасенные граждане смогли самостоятельно продолжить движение по маршруту»,- пояснили в ДЧС.

    ДЧС области для временного размещения граждан, застигнутых непогодой в дороге, было подготовлено 9 пунктов обогрева на 255 койко-мест.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Видео Происшествия
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