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    23:17, 10 Март 2021 | GMT +6

    На дорогах Костанайской области и СКО ограничено движение для транспорта

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Костанайской и Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В Костанайской области 10 марта в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург - Алматы» км. 686-729, уч. с. Сарыколь - гр.Северо-Казахстанской области.

    В Северо-Казахстанской области 10 марта в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург - Алматы» км. 729-768, уч. гр. Костанайской области - с. Токсан би.

    Напомним, в Казахстане ожидается понижение температуры. В трех областях объявлено штормовое предупреждение.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Костанайская область Транспорт
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