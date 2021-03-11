На дорогах Костанайской области и СКО ограничено движение для транспорта

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Костанайской и Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В Костанайской области 10 марта в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург - Алматы» км. 686-729, уч. с. Сарыколь - гр.Северо-Казахстанской области.

В Северо-Казахстанской области 10 марта в 22:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург - Алматы» км. 729-768, уч. гр. Костанайской области - с. Токсан би.

Напомним, в Казахстане ожидается понижение температуры. В трех областях объявлено штормовое предупреждение.