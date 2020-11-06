На дорогах Казахстана начались работы по зимнему содержанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зимний сезон 2020-2021 для дорожников стартовал с 6 октября. Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог начали проводиться в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сегодня на республиканских дорогах задействовано 455 единиц эксплуатационной техники, проводятся работы по посыпке противогололедного материала и очистке дорог от снега и установка снегозащитных ограждений на всех снегозаносимых участках. Всего на автомобильных дорогах республиканского значения планируется установить 37 880 погонных метров щитов.

В этом году зимним содержанием планируется охватить 24,8 тыс. км, в том числе 20,2 тыс. км силами ТОО «Казахавтодор», 3,9 тыс. км подрядными организациями на переходящих объектах реконструкции и капитального ремонта и 682 км филиалом «Дирекция платных автомобильных дорог».

В настоящее время ТОО «Казахавтодор» имеет 1 086 единиц зимней техники, заготовка противогололедного материала компанией составляет 74%, на 100% готовы производственные базы.