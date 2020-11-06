На дорогах Казахстана начались работы по зимнему содержанию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зимний сезон 2020-2021 для дорожников стартовал с 6 октября. Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог начали проводиться в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Сегодня на республиканских дорогах задействовано 455 единиц эксплуатационной техники, проводятся работы по посыпке противогололедного материала и очистке дорог от снега и установка снегозащитных ограждений на всех снегозаносимых участках. Всего на автомобильных дорогах республиканского значения планируется установить 37 880 погонных метров щитов.
В этом году зимним содержанием планируется охватить 24,8 тыс. км, в том числе 20,2 тыс. км силами ТОО «Казахавтодор», 3,9 тыс. км подрядными организациями на переходящих объектах реконструкции и капитального ремонта и 682 км филиалом «Дирекция платных автомобильных дорог».
В настоящее время ТОО «Казахавтодор» имеет 1 086 единиц зимней техники, заготовка противогололедного материала компанией составляет 74%, на 100% готовы производственные базы.
- О санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе рассказал Ондасын Уразалин
- Нет 100% гарантии, что повторного заражения коронавирусом не будет — профессор Алмаз Шарман
- Ограничить выход из дома рекомендуют жителям Петропавловска
- Геологоразведка в дельте реки Или негативно отразится на экосистеме реки - Минэкологии РК
- Почти 1,5 тысячи нарушений карантина выявили за 4 месяца в Карагандинской области
- Новый Водный кодекс планируют разработать в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана