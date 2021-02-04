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    21:14, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    На дорогах четырех областей Казахстана введено ограничение движения

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах сразу нескольких регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    3 февраля в 19:00 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям (по области).

    В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Омск-Майкапшагай» км. 587-733, уч. гр. Павлодарской области – город Семей.

    В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-200, уч. г.Нур-Султан-гр.Павлодарской обл.

    2. «Екатеринбург-Алматы» км. 917-1230, уч. г.Жаксы-с.Кажымукан

    3. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-65, уч. с.Жаксы-г.Есиль.

    3 февраля в 19:30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Кызылорда-Павлодар» км. 1066-1135, уч. п.Молодежный-гр.Павлодарской обл.

    Напомним, сильный снег, туман, метель ожидаются 4 февраля в восьми регионах страны.


    Теги:
    Дороги Погода Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Транспорт Карагандинская область Главная Павлодарская область Акмолинская область
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