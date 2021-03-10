РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:19, 09 Март 2021 | GMT +6

    На дорогах четырех областей Казахстана ограничено движение для транспорта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дорогах Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    9 марта в 20:30 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара - Шымкент» км. 526-618, уч. гр. ЗКО - п. Хобда.

    В 21:55 в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара - Шымкент» км. 394-526, уч. п. Жымпиты – гр. Актюбинской области.

    В 22:00 в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Жезказган - Петропавловск» км. 701-786, уч. с. Новоишимское - г. Сергеевка

    2. «Мамлютка - Костанай» км. 103-180, уч. с. Пресновка - гр. Костанайской области.

    В 22:15 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Мамлютка - Костанай» км. 180-250, уч. гр. Северо-Казахстанской области - п. Узунколь.

    Напомним, в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Костанайская область Транспорт Западно-Казахстанская область Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!