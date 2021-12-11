На дорогах Атырау выявили 10 лишенных прав водителей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау за неделю было выявлено 10 лишенных прав водителей, которые вновь управляли автомобилем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», которое проходит с 5 по 11 декабря, сотрудники патрульной полиции выявили 10 водителей, вновь управлявших автомобилем без права управления транспортным средством.

Так, 8 декабря около 16:30 часов у дома 72 по улице Баймуханова сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки «Deo Nexia», зарегистрированный в Российской Федерации. В ходе проверки установили, что 30-летний водитель автомобиля ранее был лишен права управления. Автомобиль был припаркован на специальной стоянке, а в отношении него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством). Решением суда на него наложен штраф в размере 102 095 тенге. Дела на остальных водителей находятся в производстве. Им грозит такой же штраф»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

С начала года к административной ответственности привлечено около 200 водителей, совершивших аналогичные правонарушения.



