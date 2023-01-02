На дорогах Актау и Мунайлинского района установят 1138 камер «Сергек»

2 Января 2023, 15:50

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На дорогах Актау и Мунайлинского района будет установлена интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата Мангистауской области.

Управление цифровых технологий Мангистауской области в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» совместно с департаментом полиции Мангистауской области МВД РК и частным партнером «Sergek Projects Ltd» подписали трехсторонний договор.

Всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения.

С помощью камер сотрудники полиции смогут выявлять дорожные и общественные правонарушения. Записи с камер видеонаблюдения будут храниться в течение 30 дней. Установка системы «Сергек» направлена в первую очередь на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и профилактику нарушений правил дорожного движения.

Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» - продукт казахстанских разработчиков.

Камеры «Сергек» будут установлены на линейных участках в г.Актау - 380 камер видеонаблюдения в 95 точках, в Мунайлинском районе -140 камер видеонаблюдения в 35 точках. В перекрестках по г. Актау 156 камер в 13 точках , в мунайлинском районе 60 камер в 5 точках.

Также 402 камеры общественной безопасности в г.Актау, 100 камер в 50 точках, в Мунайлинском районе 300 камер видеонаблюдения в 100 точках. Также камеры будут установлены на железнодорожных переездах.

Кроме того, будет создан специальный центр обработки данных в городе Актау, а также мини-центр оперативного управления в Мунайлинском районе.

На данный момент работы по установке интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» начаты. Полный запуск системы запланирован на апрель 2023 года.

Фото: t.me/mangystau_press