На долю Казахстана приходится 81% всей торговли Германии с Центральной Азией

Обсуждено развитие торгово-экономического сотрудничества и усиление взаимодействия в области энергетики, металлургии, геологоразведки, промышленной кооперации, транспорта и логистики, цифровых технологий и др. Внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

Премьер Казахстана и Президент Бундесрата Федеративной Республики Германия обсудили планы по наращиванию объемов взаимной торговли. Казахстан является ведущим экономическим партнером ФРГ в Центральной Азии. На долю страны приходится 81% всей торговли Германии с регионом Центральной Азии. Товарооборот между РК и ФРГ в прошлом году вырос на 5,9% и достиг порядка $4 млрд. При этом экспорт казахстанской продукции вырос на 56,8% — до $1,2 млрд.

Отдельное внимание уделено инвестиционному сотрудничеству. С 2005 года в экономику Казахстана вложено порядка $7,2 млрд прямых немецких инвестиций. Из них более 90% средств приходится на несырьевой сектор: обрабатывающую промышленность, производство химической продукции, строительных материалов, транспорт и АПК.

Совместный инвестиционный портфель насчитывает 65 проектов на сумму свыше $54,4 млрд. В стране действуют порядка 1100 предприятий с участием германского капитала. Успешно завершено 32 проекта на более $1,1 млрд.

Энергетический сектор играет важную роль в экономических отношениях РК и ФРГ. Казахстан занимает третье место по объему поставок нефти в Германию. В прошлом году ФРГ было импортировано 10,6 млн тонн казахстанской нефти. В ходе переговоров обсуждены перспективы увеличения объемов поставок казахстанской нефти в ФРГ.

Акценты сделаны на реализации совместных проектов в сфере водородной и «зеленой» энергетики, сотрудничестве в совместном освоении минеральных ресурсов, создании передовых промышленных кластеров на территориях СЭЗ и глубокой технологической кооперации.

— Наша задача — сформировать прочный промышленный каркас страны и обеспечить экономическую самодостаточность. Основной упор мы делаем на ускоренном развитии обрабатывающего сектора с созданием кластеров высокого передела. В числе приоритетных направлений — глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Казахстан обладает всеми необходимыми факторами, привлекательными для германского бизнеса. Это диверсифицированные источники энергии, транзитно-транспортный потенциал и значительные природные ресурсы. Для инвесторов у нас предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: UKIMET

Президент Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер, в свою очередь, выразила заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей с Казахстаном.

— С большим интересом смотрим на вашу страну, как на государство, которое является для нас ключевым в Центральной Азии. Хотим сохранить положительную динамику нашего политического диалога и культурно-гуманитарного взаимодействия. Важным для нас является и расширение сотрудничества в области экономики. В Казахстане мы видим прежде всего хорошего партнера, — подчеркнула Анке Релингер.

Отмечена также важность развития транспортно-логистической взаимосвязанности как основного фактора роста торгово-экономических связей. Грузопоток через Средний коридор в страны ЕС, включая ФРГ, в прошлом году превысил 4,5 млн тонн. Расширение логистических мощностей Казахстана на сегодня соответствует интересам всего Европейского Союза. По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.