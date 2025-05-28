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    14:54, 28 Май 2025 | GMT +5

    На долю Казахстана приходится 81% всей торговли Германии с Центральной Азией

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Президентом Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер, прибывшей с официальным визитом в Казахстан, передает агентство Kazinform.

    На долю Казахстана приходится 81% всей торговли Германии с Центральной Азией
    Фото: UKIMET

    Обсуждено развитие торгово-экономического сотрудничества и усиление взаимодействия в области энергетики, металлургии, геологоразведки, промышленной кооперации, транспорта и логистики, цифровых технологий и др. Внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

    Премьер Казахстана и Президент Бундесрата Федеративной Республики Германия обсудили планы по наращиванию объемов взаимной торговли. Казахстан является ведущим экономическим партнером ФРГ в Центральной Азии. На долю страны приходится 81% всей торговли Германии с регионом Центральной Азии. Товарооборот между РК и ФРГ в прошлом году вырос на 5,9% и достиг порядка $4 млрд. При этом экспорт казахстанской продукции вырос на 56,8% — до $1,2 млрд.

    Отдельное внимание уделено инвестиционному сотрудничеству. С 2005 года в экономику Казахстана вложено порядка $7,2 млрд прямых немецких инвестиций. Из них более 90% средств приходится на несырьевой сектор: обрабатывающую промышленность, производство химической продукции, строительных материалов, транспорт и АПК.

    Совместный инвестиционный портфель насчитывает 65 проектов на сумму свыше $54,4 млрд. В стране действуют порядка 1100 предприятий с участием германского капитала. Успешно завершено 32 проекта на более $1,1 млрд.

    Энергетический сектор играет важную роль в экономических отношениях РК и ФРГ. Казахстан занимает третье место по объему поставок нефти в Германию. В прошлом году ФРГ было импортировано 10,6 млн тонн казахстанской нефти. В ходе переговоров обсуждены перспективы увеличения объемов поставок казахстанской нефти в ФРГ.

    Акценты сделаны на реализации совместных проектов в сфере водородной и «зеленой» энергетики, сотрудничестве в совместном освоении минеральных ресурсов, создании передовых промышленных кластеров на территориях СЭЗ и глубокой технологической кооперации.

    — Наша задача — сформировать прочный промышленный каркас страны и обеспечить экономическую самодостаточность. Основной упор мы делаем на ускоренном развитии обрабатывающего сектора с созданием кластеров высокого передела. В числе приоритетных направлений — глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Казахстан обладает всеми необходимыми факторами, привлекательными для германского бизнеса. Это диверсифицированные источники энергии, транзитно-транспортный потенциал и значительные природные ресурсы. Для инвесторов у нас предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    На долю Казахстана приходится 81% всей торговли Германии с Центральной Азией
    Фото: UKIMET

    Президент Бундесрата Федеративной Республики Германия Анке Релингер, в свою очередь, выразила заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей с Казахстаном. 

    — С большим интересом смотрим на вашу страну, как на государство, которое является для нас ключевым в Центральной Азии. Хотим сохранить положительную динамику нашего политического диалога и культурно-гуманитарного взаимодействия. Важным для нас является и расширение сотрудничества в области экономики. В Казахстане мы видим прежде всего хорошего партнера, — подчеркнула Анке Релингер. 

    Отмечена также важность развития транспортно-логистической взаимосвязанности как основного фактора роста торгово-экономических связей. Грузопоток через Средний коридор в страны ЕС, включая ФРГ, в прошлом году превысил 4,5 млн тонн. Расширение логистических мощностей Казахстана на сегодня соответствует интересам всего Европейского Союза. По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.

    Теги:
    Казахстан Торговля Международные отношения Олжас Бектенов Германия
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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