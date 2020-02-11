На днях определим сумму ущерба в Кордайском районе – Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев пообещал в ближайшие сроки определить сумму ущерба от беспорядков в Кордайском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока сумму ущерба, к сожалению, я не могу сказать. Рабочая группа делает обследование всех жилых домов, торговых точек, где есть повреждения. Я думаю, что буквально на днях мы определим сумму ущерба и будет внесено предложение Правительству», - сказал Бержибек Сапарбаев в кулуарах Правительства.

По его словам, ущерб помогут также восстановить представители бизнеса.

«Кроме того, мы сейчас работаем с предпринимателями, бизнесменами, выходцами из этих населенных пунктов, чтобы они также оказали поддержку, помощь пострадавшим семьям», - отметил аким.

Он заверил, что все работы в этом районе будут продолжены.

«По поручению главы Правительства, я возглавляю комиссию по событиям, произошедшим в Кордайском районе Жамбылской области. Далее буду продолжать работать в этом направлении», - заключил спикер.

Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.



