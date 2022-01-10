РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:22, 10 Январь 2022 | GMT +6

    На дистанционный режим работы перевели учителей в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области работа детсадов и секций приостановлена на время ЧП. Ответственность за здоровье, безопасность детей в этот период возложена на их родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с чрезвычайным положением в стране зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы продлены до 17 января. Для студентов колледжей - до 24 января», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Работа в дошкольных организация (детских садах, мини-центрах), учреждениях дополнительного образования (кружках и секциях) и специальных учреждений (школах для слабовидящих детей с нарушениями слуха и других) приостановлена, добавили в управлении.

    «Сотрудники учреждений образования переведены на дистанционный режим работы на период ЧП. Ответственность за безопасность и здоровье детей несут их законные представители, родители», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Образование Общество ЧП-2022 Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!