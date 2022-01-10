На дистанционный режим работы перевели учителей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области работа детсадов и секций приостановлена на время ЧП. Ответственность за здоровье, безопасность детей в этот период возложена на их родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с чрезвычайным положением в стране зимние каникулы для учащихся школ с 1 по 11 классы продлены до 17 января. Для студентов колледжей - до 24 января», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Работа в дошкольных организация (детских садах, мини-центрах), учреждениях дополнительного образования (кружках и секциях) и специальных учреждений (школах для слабовидящих детей с нарушениями слуха и других) приостановлена, добавили в управлении.

«Сотрудники учреждений образования переведены на дистанционный режим работы на период ЧП. Ответственность за безопасность и здоровье детей несут их законные представители, родители», - добавили в ведомстве.