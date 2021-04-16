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    19:30, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    На дистанционный режим перевели школу в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске среднюю школу №1 имени М. Айтхожина с 15 апреля перевели на дистанционный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В школе всего обучаются 1 187 детей. На 15 апреля у пятерых учащихся и у троих учителей выявили коронавирус.

    «Начали четвертую четверть в соответствии со всеми санитарными требованиями. Не ожидали, что пришедшие дети окажутся бессимптомными носителями вируса. После двух дней обучения выяснилось, что им нужна изоляция. Отстранили трех преподавателей, которые работали в этом классе. Заражение коронавирусом произошло в семье. Санитарный врач принял решение закрыть школу на карантин на две недели», - прокомментировал директор школы Александр Курленя.

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с 1 января по области коронавирус выявляли у 136 учителей, из них 95 работали в штатном режиме, и у 419 учащихся, из которых посещали школу 289. Остальные инфицированные дети обучались в дистанционном формате.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Образование Общество
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