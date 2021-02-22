08:25, 22 Февраль 2021 | GMT +6
На дистанционный режим перевели 0-12 классы в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 22 февраля отменили занятия для школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию об отмене занятий распространила служба 112.
«В связи понижением температуры до -30 градусов мороза учебные занятия для учащихся с 0 по12 классы переводятся на дистанционный режим обучения», - говорится в сообщении.
Морозы в регион пришли на смену метелям. Однако, по прогнозам синоптиков, через несколько дней вновь возможен снегопад.