На дистанционный режим перевели 0-12 классы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 22 февраля отменили занятия для школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию об отмене занятий распространила служба 112.

«В связи понижением температуры до -30 градусов мороза учебные занятия для учащихся с 0 по12 классы переводятся на дистанционный режим обучения», - говорится в сообщении.

Морозы в регион пришли на смену метелям. Однако, по прогнозам синоптиков, через несколько дней вновь возможен снегопад.