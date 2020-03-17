На дистанционное обучение перешли колледжи и вуз в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области колледжи и местный вуз перешли на дистанционное обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проректор Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева Ербол Исакаев сообщил, что в дистанционном режиме проходит образовательный процесс всех уровней. При наличии технических возможностей преподаватели проводят занятия из дома. Все учебные занятия проводятся в полном объеме в соответствии с утвержденным расписанием.

«Технические возможности есть. Платформа у нас своя. Дистанционным образованием охвачено 7 155 студентов. Стипендию выплатили раньше срока. Для тех, кто остался вынужденно в общежитии, создали все необходимые условия, создана бесконтактная среда. В общежитиях остаются 222 человека, в том числе 170 студентов из Индии. Они не покидают своих комнат. Произвели закуп продуктов. Материалы все необходимые есть. Университет создал оперативный штаб. Отменили массовые мероприятия, минимизировали командировки сотрудников в пределах РК, совещания проходят в онлайн-режиме», - проинформировал Е.Исакаев.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова добавила, что на дистанционное обучение перешли и колледжи области.

«Условия для этого созданы. В личных кабинетах преподавателей размещены видеолекции, учебно-методические комплексы, проверочные работы, тесты, учебники. Преподаватели могут контролировать посещение занятий студентами. Сегодня все проверили. Задания даются автоматически. Студент может обратиться к преподавателю с помощью внутреннего чата. Программа будет выполнена в полном объеме. Студенты могут остаться в общежитиях. Сейчас там находятся 36 студентов, в том числе 31 из категории детей-сирот. Студенты, обучающиеся по программе «Серпiн» – 95 человек – все выехали», - сообщила Г.Каримова.

Школьники все на каникулах. Учителя могут работать в удаленном режиме. Г.Каримова заверила, что заработная плата сохранится в таком же объеме, как и в обычное каникулярное время. Она добавила, что после каникул при необходимости будут созданы условия для продолжения обучения школьников с использованием дистанционных технологий.

«Дошкольные организации работают в штатном режиме. В целях профилактики соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. При приеме детей проводятся обязательные утренние фильтры, соблюдаются режим проветривания, кварцевания, увеличено количество влажных уборок. Дезсредства есть. Из 19,7 тысяч посещающих детские сады пришли в дошкольные учреждения 8,2 тысяч. Места за детьми, которые в этот период не будут посещать детский сад, сохранятся», - сказала Г.Каримова.