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На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области

15 Января 2023, 23:39
На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из-за погодных условий на дистанционку перевели учащихся школ в Жамбылской, Абайской и Мангистауской областях, передает МИА «Казинформ».

Учащиеся начальной школы в Жамбылской области переведены на дистанционный формат обучения с 16 по 17 января. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба управления образования области.

В областном центе Абайской области учащиеся первой смены с 1 по 9 класс

16 января 2023 года из-за неблагоприятных погодных условий также переведены на дистанционку.

Ранее сообщалось о том, что мангистауские школьники два дня, 16 и 17 января, будут учиться в онлайн-формате.

А вот в Алматы школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку.

С 16 января все школьники и студенты переходят на традиционное обучение и в Астане. Об этом сообщило столичное управление образования, опубликовав в Telegram-канале городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны пост о том, что занятия в школах города для учащихся первой смены не отменяются.


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