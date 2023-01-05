На дистанционку переведены учащиеся колледжей 6 января в Семее
5 Января 2023, 23:11
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 6 января 2023 года в городе Семее из-за неблагоприятных погодных условий занятия студентов всех курсов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата Абайской оболасти.
Также занятия секций и кружков организаций дополнительного образования отменяются.
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