На дистанционку переведены учащиеся колледжей 6 января в Семее

5 Января 2023, 23:11

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 6 января 2023 года в городе Семее из-за неблагоприятных погодных условий занятия студентов всех курсов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата Абайской оболасти.

Также занятия секций и кружков организаций дополнительного образования отменяются.