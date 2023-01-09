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На дистанционку переходят учащиеся школ ряда городов и районов Костанайской области

9 Января 2023, 07:06
На дистанционку переходят учащиеся школ ряда городов и районов Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Из-за сильных морозов в Костанайской области отменены занятия в Рудном, Костанае и ряде районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отделы образования.

Как сообщили в городском отделе образования Рудного, в связи с погодными условиями 9 января занятия для учащихся с 1 по 11 классы первой смены школ будут проводиться в дистанционном формате.

«Температура воздуха -31 градус, учащиеся первой смены с 0-11 класс школ города Костаная 9 января переводятся на дистанционный формат обучения»,- сообщили в отделе образования Костаная.

Отменены занятия офлайн и в ряде районов – в Амангельдинском с 0-11 классы, в Жангельдинском с 0-9 классы, Житикаринском с 0-11 классы.


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