На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 9 млн тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
С мая по октябрь по территории Талгарского района прокатилась волна краж. Всех их объединяло то, что в ночное время злоумышленник, проникая через заборы на территорию частных домов в селах Туздыбастау, Бесагаш и Талдыбулак, из открытых авто похищал деньги и ценные вещи. В общей сложности преступник обворовал машины на 6,5 млн тенге.
Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка вышли на след ночного визитера, оказавшегося 20-летним жителем поселка Рахат Енбекшиказахского района. Но задержать подозреваемого не удалось – он скрылся в неизвестном направлении. Как выяснилось позднее, он уехал в Алматы. Там совершил еще четыре аналогичные кражи на общую сумму 2,5 млн тенге. Сыщики южной столицы поймали его и поместили под стражу. Автомашину ВМW, приобретенную на похищенные деньги, поместили на спецстоянку до решения суда. На сегодня доказано, что мужчина причастен к 11 кражам на общую сумму более 9 млн тенге.
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