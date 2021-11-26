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На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области

26 Ноября 2021 09:00
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На девять миллионов тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 9 млн тенге обокрал 11 авто житель Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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С мая по октябрь по территории Талгарского района прокатилась волна краж. Всех их объединяло то, что в ночное время злоумышленник, проникая через заборы на территорию частных домов в селах Туздыбастау, Бесагаш и Талдыбулак, из открытых авто похищал деньги и ценные вещи. В общей сложности преступник обворовал машины на 6,5 млн тенге.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка вышли на след ночного визитера, оказавшегося 20-летним жителем поселка Рахат Енбекшиказахского района. Но задержать подозреваемого не удалось – он скрылся в неизвестном направлении. Как выяснилось позднее, он уехал в Алматы. Там совершил еще четыре аналогичные кражи на общую сумму 2,5 млн тенге. Сыщики южной столицы поймали его и поместили под стражу. Автомашину ВМW, приобретенную на похищенные деньги, поместили на спецстоянку до решения суда. На сегодня доказано, что мужчина причастен к 11 кражам на общую сумму более 9 млн тенге.

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#Алматы   #Алматинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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