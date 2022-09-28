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На детсад с тараканами пожаловались родители в Актау

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
28 Сентября 2022, 21:13
На детсад с тараканами пожаловались родители в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Родители воспитанников детского сада №31 в Актау пожаловались на то, что в здании развелось много тараканов. По данной жалобе будет проведена проверка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители управления образования, регионального департамента обеспечения качества в сфере образования. Члены комиссии проверят работу детского сада. По результатам проверки будут приняты меры. Кроме того, направлено заявление в городскую санитарно-эпидемиологическую службу для проведения совместной проверки», – сообщили в управления образования Мангистауской области.


Образование   Мангистауская область  
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