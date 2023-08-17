На деньги коррупционеров построили 62 школы в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве сообщили, что на средства, изъятые у коррупционеров построили 62 школы, передает МИА «Казинформ».



«На сегодняшний день благодаря Фонду, пополняемому средствами, изъятыми у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ на 76 тыс ученических мест (две смены) в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент», - отметили в Правительстве.

В целом с момента образования в декабре прошлого года в Фонд поступило уже 151,6 млрд тенге.

Его деятельность направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.