На данный момент нарушений нет – наблюдатели за выборами от СНГ

20 Ноября 2022, 11:32

20 Ноября 2022, 11:32

На данный момент нарушений нет – наблюдатели за выборами от СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Межпарламентская ассамблея Содружества независимых государств к данному часу не зафиксировала нарушений при проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На тех избирательных участках, на которых мы побывали, все очень качественно подготовлено, члены избирательных комиссий подготовлены, наблюдатели знают и понимают, что они должны увидеть, какие возможные нарушения они должны будут зафиксировать. На данный момент ни одного нарушения ни мы, ни национальные наблюдатели не увидели», - сообщил генеральный секретарь - руководитель секретариата совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий на пресс-конференции в Астане.

По словам координатора группы международных наблюдателей Дилрабо Мансури, на избирательных участках, в которых побывали наблюдатели от межпарламентской ассамблеи СНГ, все требования соблюдались, все условия для голосования созданы, в том числе и для инвалидов.

«Ровно в 7 часов мы наблюдали, как открылся избирательный участок. Я хочу отметить, что была даже очередь, избиратели проявили активность. Мы наблюдали праздничное настроение. Ровно в 7 часов на открытии участка прозвучал гимн Республики Казахстан. Все дальнейшие процедуры полностью соответствовали законодательству РК и международным стандартам по проведению выборов», - добавила она, отвечая на вопросы журналистов.

Дилрабо Мансури отметила, что представители межпарламентской ассамблеи СНГ накануне выборов провели ряд встреч с руководителями обеих палат Парламента Казахстана, Министерства иностранных дел РК, Центральной избирательной комиссии, некоторыми кандидатами в Президенты РК.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов.