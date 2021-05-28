На данный момент мы связи не видим - Алексей Цой о летальных случаях после вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал информацию о четырех случаях смерти казахстанцев после получения вакцины «Спутник-V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас говорят о четырех людях, умерших после получения вакцины. До коронавируса ежедневно пять человек умирало от инсульта, семь от инфаркта. Так или иначе, в силу различных причин граждане, к сожалению, умирают. Сейчас у нас около 2 миллионов человек получили вакцину. И это число растет. Случаи смерти связывают с получением вакцины, потому что недавно ставили прививку. Такие случаи будут совпадать. Каждый случай летального исхода расследуется в индивидуальном порядке, в том числе изучается вероятность взаимосвязи с получением вакцины», - сказал министр в интервью журналисту Нартаю Аралбайулы.

По словам Алексея Цоя, из 2 миллионов вакцинированных около 800 человек заболели коронавирусной инфекцией уже после получения прививки.

«На сегодня после получения вакцины коронавирусом заболели 820 человек заболевших. Из 2 миллионов провакцинированных, что составляет 0,04 %. Во-первых, все переболели в легкой форме. Из 100 человек восемь человек вообще могут не получить эффекта от прививки. Поэтому говорят, что эффективность вакцинации 92%. У человека может не выработаться иммунитет, у нас этот процент 0,04%. Это очень хорошие показатели, то есть иммунизация работает», - отметил министр.

Также Алексей Цой заявил, что прямой связи четырех летальных случаев с получением вакцины пока не обнаружено.

«На данный момент мы связи не видим. Сейчас 30 стран вакцинируют препаратом «Спутник», в том числе в самой России, где была разработана вакцина. И там мы не видим таких данных. Если бы такое было, регуляторы в других странах обязательно бы отреагировали. На данный момент работа ведется, и не только в Казахстане. Многие страны параллельно используют эти вакцины. Поэтому на данный момент вакцина эффективна и безопасна», - добавил министр здравоохранения.