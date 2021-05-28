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    19:52, 27 Май 2021 | GMT +6

    На данный момент мы связи не видим - Алексей Цой о летальных случаях после вакцинации

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал информацию о четырех случаях смерти казахстанцев после получения вакцины «Спутник-V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас говорят о четырех людях, умерших после получения вакцины. До коронавируса ежедневно пять человек умирало от инсульта, семь от инфаркта. Так или иначе, в силу различных причин граждане, к сожалению, умирают. Сейчас у нас около 2 миллионов человек получили вакцину. И это число растет. Случаи смерти связывают с получением вакцины, потому что недавно ставили прививку. Такие случаи будут совпадать. Каждый случай летального исхода расследуется в индивидуальном порядке, в том числе изучается вероятность взаимосвязи с получением вакцины», - сказал министр в интервью журналисту Нартаю Аралбайулы.

    По словам Алексея Цоя, из 2 миллионов вакцинированных около 800 человек заболели коронавирусной инфекцией уже после получения прививки.

    «На сегодня после получения вакцины коронавирусом заболели 820 человек заболевших. Из 2 миллионов провакцинированных, что составляет 0,04 %. Во-первых, все переболели в легкой форме. Из 100 человек восемь человек вообще могут не получить эффекта от прививки. Поэтому говорят, что эффективность вакцинации 92%. У человека может не выработаться иммунитет, у нас этот процент 0,04%. Это очень хорошие показатели, то есть иммунизация работает», - отметил министр.

    Также Алексей Цой заявил, что прямой связи четырех летальных случаев с получением вакцины пока не обнаружено.

    «На данный момент мы связи не видим. Сейчас 30 стран вакцинируют препаратом «Спутник», в том числе в самой России, где была разработана вакцина. И там мы не видим таких данных. Если бы такое было, регуляторы в других странах обязательно бы отреагировали. На данный момент работа ведется, и не только в Казахстане. Многие страны параллельно используют эти вакцины. Поэтому на данный момент вакцина эффективна и безопасна», - добавил министр здравоохранения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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