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    15:25, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    На дамбах в Атырауской области усилили меры безопасности

    река Жайык в Атырауской области
    Фото: Рахим Койлыбаев/Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    На дамбах в Атырауской области усилили меры безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    По данным филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области, в Махамбетском, Индерском районах наблюдается сильный ветер с запада, северо-запада. Ожидается усиление ветра до 6-11 метров в секунду. Также отмечается усиление ветра в городе Атырау до 7-12 м/с.

    —  В связи с неблагоприятными погодными условиями, в Махамбетском, Индерском районах, г. Атырау на установленных участках вдоль дамб дежурные работают в усиленном режиме.


    По состоянию на 12 часов, уровень воды в реке Жайык (Урал) в Индерском районе — 896 см (критический уровень — 845 см), в Махамбетском районе — 993 см (критический уровень — 850 см), в городе Атырау — 592 см (критический уровень — 550 см).


    Теги:
    Атырауская область Погода Сильный ветер Регионы Казахстана Регионы Безопасность Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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