На дамбах в Атырауской области усилили меры безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

По данным филиала РГП «Казгидромет» по Атырауской области, в Махамбетском, Индерском районах наблюдается сильный ветер с запада, северо-запада. Ожидается усиление ветра до 6-11 метров в секунду. Также отмечается усиление ветра в городе Атырау до 7-12 м/с.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями, в Махамбетском, Индерском районах, г. Атырау на установленных участках вдоль дамб дежурные работают в усиленном режиме.



По состоянию на 12 часов, уровень воды в реке Жайык (Урал) в Индерском районе — 896 см (критический уровень — 845 см), в Махамбетском районе — 993 см (критический уровень — 850 см), в городе Атырау — 592 см (критический уровень — 550 см).





