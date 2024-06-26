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    10:45, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    На что жалуются в регионах в ходе встреч с депутатами - данные Правительства

    люди
    Фото: pexels

    Какие вопросы поднимают жители регионов в ходе встреч с депутатами, сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - От имени членов Правительства выражаю вам искреннюю благодарность за совместно проделанную масштабную работу. Как вы помните, в октябре прошлого года в рамках ваших рабочих поездок в регионы нами тщательно были рассмотрены вопросы, поднятые жителями, - сказала Тамара Дуйсенова, выступая на пленарном заседании Мажилиса.

    В целом, по ее словам, было систематизировано более 1 700 вопросов, по которым представлен отчет о конкретных принятых мерах. 

    - Этот формат показал свою эффективность. Сегодня мы на традиционной основе выступаем с докладом касательно порядка 1000 вопросов, поступивших к вам в январе. Ход их выполнения находится на особом контроле Правительства. Большинство системных проблем нашло свое решение. – заявила Тамара Дуйсенова. 

    Вице-премьер рассказала и о содержании вопросов:

    • основная их часть охватывает направления сельскохозяйственной отрасли, развития регионов, жилищных вопросов и безопасности; 
    • 30% касаются развития инфраструктуры, в том числе строительства, дорог, газа и воды, строительства социальных объектов, их ремонта; 
    • остальные – посвящены социальным проблемам.
    Теги:
    Правительство Казахстанцы Регионы Казахстана Регионы Общество Депутаты
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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