На что жалуются в регионах в ходе встреч с депутатами - данные Правительства

Какие вопросы поднимают жители регионов в ходе встреч с депутатами, сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- От имени членов Правительства выражаю вам искреннюю благодарность за совместно проделанную масштабную работу. Как вы помните, в октябре прошлого года в рамках ваших рабочих поездок в регионы нами тщательно были рассмотрены вопросы, поднятые жителями, - сказала Тамара Дуйсенова, выступая на пленарном заседании Мажилиса.

В целом, по ее словам, было систематизировано более 1 700 вопросов, по которым представлен отчет о конкретных принятых мерах.

- Этот формат показал свою эффективность. Сегодня мы на традиционной основе выступаем с докладом касательно порядка 1000 вопросов, поступивших к вам в январе. Ход их выполнения находится на особом контроле Правительства. Большинство системных проблем нашло свое решение. – заявила Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер рассказала и о содержании вопросов: